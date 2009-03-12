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    Киннунен может выступить на этапе Кубка мира в Контиолахти

    Теги Дарья Домрачева Надежда Скардино Кубок мира сборная Беларуси жен сборная Беларуси Сергей Бочарников Владимир Чепелин Анастасия Киннунен (Дуборезова) Надежда Писарева Ирина Кривко Федор Свобода Динара Алимбекова Роман Елетнов Антон Смольский

    Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода сообщил, что на этапе Кубка мира в Контиолахти может выступить Анастасия Киннунен, возвращающаяся в спорт после рождения ребенка.

    «В Финляндии будут выступать пять участниц Олимпиады. Главное, чтобы они были здоровы.

    Кроме того, у меня нет намерения чересчур загружать Алимбекову. Для Динары в Контиолахти в первую очередь планирую участие в супермиксте. Так что возможно возвращение в гонки Кубка мира Анастасии Киннунен. Благо она в Йоэнсуу.

    Могли бы проверить молодежь, позволить кому-нибудь приобрести опыт, но закавыка в том, что сейчас у нас в резерве кадровый дефицит. Это, увы, пока объективная реальность», – сказал Свобода.

    В соревнованиях, которые пройдут в Финляндии с 8 по 11 марта выступят Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Скардино и Надежда Писарева. В состав мужской команды вошли Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский.

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