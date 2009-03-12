Киннунен может выступить на этапе Кубка мира в Контиолахти

Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода сообщил, что на этапе Кубка мира в Контиолахти может выступить , возвращающаяся в спорт после рождения ребенка.

«В Финляндии будут выступать пять участниц Олимпиады. Главное, чтобы они были здоровы.

Кроме того, у меня нет намерения чересчур загружать Алимбекову. Для Динары в Контиолахти в первую очередь планирую участие в супермиксте. Так что возможно возвращение в гонки Кубка мира Анастасии Киннунен. Благо она в Йоэнсуу.

Могли бы проверить молодежь, позволить кому-нибудь приобрести опыт, но закавыка в том, что сейчас у нас в резерве кадровый дефицит. Это, увы, пока объективная реальность», – сказал Свобода.

В соревнованиях, которые пройдут в Финляндии с 8 по 11 марта выступят , Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Скардино и . В состав мужской команды вошли Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, и Антон Смольский.