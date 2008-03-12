Лаура Дальмайер: «Хочется наслаждаться оставшимися гонками и не думать о зачете Кубка мира»

Двукратная олимпийская чемпионка из Германии Лаура Дальмайер оценила свои шансы на завоевание Большого Хрустального глобуса (БХГ) сезона-2017/18.

Дальмайер в общем зачете Кубка мира идет на 4-м месте, уступая лидеру 102 очка.

«После финальной гонки в Пхенчхане-2018 мне показалось, что силы закончились. Но потом у меня появилась возможность восстановиться. В конце концов, подготовка к сезону у нас идет круглый год, поэтому было бы странно сказать: «Ладно, все и так классно». Конечно, у меня по-прежнему большая мотивация», – сказала Дальмайер.

Немка отметила, что завоевание второго БХГ в текущем сезоне кажется ей нереалистичным.

«Чтобы побороться в общем зачете, слишком многое должно сложиться. Поэтому мне просто хочется проводить хорошие гонки, получать удовольствие и не думать о результатах», – добавила Дальмайер.