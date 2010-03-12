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    Дмитрий Васильев: «Все те, кто был на Олимпиаде, здорово выдохлись, и Шипулин воспользовался шансом проявить себя»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Норвегии Антон Шипулин Дмитрий Васильев Йоханнес Бо

    Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал победу Антона Шипулина в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

    «Отличный результат, все очень здорово, думаю, что все те, кто был на Олимпиаде здорово выдохлись, и у Антона был отличный шанс себя проявить, чем он и воспользовался. Он большой молодец, я ему аплодирую. Самое главное, что он справился со стрельбой, был сильный ветер и то, что он отстрелялся на ноль еще больше делает ему чести.

    Погодные условия помешали Бо, он не смог стоя отстрелять нормально. Видно, что ходом Бо уже не тот Бо, который был в начале или середине сезона, поэтому видна усталость, причем больше эмоционально-психологическая, чем физическая, а Шипулина я еще раз поздравляю с победой», – рассказал Васильев.

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