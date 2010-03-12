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    Максим Цветков стал капитаном мужской сборной России

    Теги сборная России Антон Бабиков Максим Цветков

    Новым капитаном мужской сборной России стал Максим Цветков. 

    Об этом сообщил Антон Бабиков после спринта в Контиолахти.

    «Максим Цветков у нас теперь капитан команды, мы его выбрали. На после контраста, который был на Олимпиаде, особенно приятно быть в кругу товарищей. Нам очень приятно, что мы сейчас вместе.

    Все стараются думать и говорить о позитиве. Надеюсь, что Олимпиада нас чуть больше сплотила, что мы извлечем урок. В мужской команде никогда не было проблем, но все стало еще лучше», – рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

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