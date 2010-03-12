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    Антон Бабиков: «Рад за Шипулина, у него получилось поздравить женщин на словах и на деле. Я смогу лишь на словах»

    Теги Кубок мира сборная России Антон Шипулин Дмитрий Малышко Антон Бабиков Максим Цветков

    Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в спринте Контиолахти (51-е место).

    «Очень рад за Антона, у него получилось поздравить женщин на словах и на деле. Я смогу лишь на словах.

    Все должно было быть хорошо, хотя я недоволен ходом. С утра была вязкая кровь, чувствовал себя отлично. Но где-то что-то не так с организмом. Завязало на трассе, именно из-за вязкой крови. Не знаю, почему такие цифры, но надеюсь, за счет этой гонки все исправится.

    Антон немного боялся, я его подбадривал. У него были небольшие переживания, он не чувствовал себя заряженным. Я старался сохранить позитив. Мы вчера вечером подбадривали друг друга, приехал Дмитрий Малышко, наш большой друг. Шутили, что все будем в тройке.

    Максим Цветков у нас теперь капитан команды, мы его выбрали. На после контраста, который был на Олимпиаде, особенно приятно быть в кругу товарищей. Нам очень приятно, что мы сейчас вместе. Все стараются думать и говорить о позитиве. Надеюсь, что Олимпиада нас чуть больше сплотила, что мы извлечем урок. В мужской команде никогда не было проблем, но все стало еще лучше», – рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

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