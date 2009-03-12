Чемпионат России. Командные гонки. Сборные ХМАО и Новосибирской области одержали победы

Сегодня в Новосибирске в рамках чемпионата России по биатлону состоялись командные гонки. В мужских соревнованиях победу одержала сборная Ханты-Мансийского автономного округа, в женской гонке первой стала команда Новосибирской области.

Чемпионат России

Новосибирск

Командные гонки

Мужчины

1. ХМАО-Югра-1 (Иван Томилов, Евгений Боярских, Михаил Боярских, Алексей Корнев) – 26.10,4 (4)

2. ХМАО-Югра-2 (Андрей Павлов, Сергей Караулов, Владислав Томилов, Ярослав Иванов) – 19,2 (2)

3. Красноярский край (Александр Дедюхин, Никита Овчинников, Тимур Махамбетов, Сергей Корастылев) – 27,7 (2)

Женщины

1. Новосибирская область (Александра Алексешникова, Галина Нечкасова, Лейсан Бикташева, Анастасия Евсюнина) – 23.04,2 (2)

2. Мордовия (Ирина Кручинкина, Анастасия Халиуллина, Наталья Ушкина, Елена Кручинкина) – 1.21,2 (4)

3. Красноярский край (Наталья Гербулова, Елена Чиркова, Вероника Долгова, Диана Якимец) – 1.26,0 (3)