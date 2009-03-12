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    Чемпионат России. Командные гонки. Сборные ХМАО и Новосибирской области одержали победы

    Теги результаты чемпионат России Сергей Корастылев Алексей Корнев Евгений Боярских Галина Нечкасова Михаил Боярских Наталья Гербулова Ярослав Иванов Тимур Махамбетов Александр Дедюхин Иван Томилов Елена Чиркова сборная ХМАО-Югры Елена Кручинкина Никита Овчинников Анастасия Евсюнина Наталья Ушкина Владислав Томилов Александра Алексешникова Ирина Кручинкина Лейсан Бикташева Андрей Павлов Диана Якимец Сергей Караулов Анастасия Халиуллина

    Сегодня в Новосибирске в рамках чемпионата России по биатлону состоялись командные гонки. В мужских соревнованиях победу одержала сборная Ханты-Мансийского автономного округа, в женской гонке первой стала команда Новосибирской области.

    Чемпионат России

    Новосибирск

    Командные гонки

    Мужчины

    1. ХМАО-Югра-1 (Иван Томилов, Евгений Боярских, Михаил Боярских, Алексей Корнев) – 26.10,4 (4)
    2. ХМАО-Югра-2 (Андрей Павлов, Сергей Караулов, Владислав Томилов, Ярослав Иванов) – 19,2 (2)
    3. Красноярский край (Александр Дедюхин, Никита Овчинников, Тимур Махамбетов, Сергей Корастылев) – 27,7 (2)

    Женщины

    1. Новосибирская область (Александра Алексешникова, Галина Нечкасова, Лейсан Бикташева, Анастасия Евсюнина) – 23.04,2 (2)
    2. Мордовия (Ирина Кручинкина, Анастасия Халиуллина, Наталья Ушкина, Елена Кручинкина) – 1.21,2 (4)
    3. Красноярский край (Наталья Гербулова, Елена Чиркова, Вероника Долгова, Диана Якимец) – 1.26,0 (3)

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