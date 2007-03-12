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    Галина Нечкасова: «Чтобы реализовать себя в биатлоне, нужны связи. Бороться с такой несправедливостью уже невозможно»

    Теги сборная России жен Галина Нечкасова

    Российская биатлонистка Галина Нечкасова рассказала о том, почему спорт в ее жизни отошел на второй план.

    «Если бы вы задали мне вопрос о мечтах год назад, то я бы ответила, что моя цель – это участие в Олимпийских играх. Но сейчас мои приоритеты изменились. От спортивной составляющей они переместились в сторону личной жизни.

    Почему я отложила спорт на второй план? Все дело в негативном отношении международных спортивных сообществ к России.

    Также пугает система, выстроенная в биатлоне: она очень сложная и здесь тяжело проявить себя в полной мере. Для этого нужно иметь много составляющих, в том числе, связи с высокопоставленными лицами, которые, если что, смогут «замолвить за тебя слово». Бороться с такой несправедливостью уже невозможно», – сказала Нечкасова.

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