Галина Нечкасова: «Чтобы реализовать себя в биатлоне, нужны связи. Бороться с такой несправедливостью уже невозможно»

Российская биатлонистка Галина Нечкасова рассказала о том, почему спорт в ее жизни отошел на второй план.

«Если бы вы задали мне вопрос о мечтах год назад, то я бы ответила, что моя цель – это участие в Олимпийских играх. Но сейчас мои приоритеты изменились. От спортивной составляющей они переместились в сторону личной жизни.

Почему я отложила спорт на второй план? Все дело в негативном отношении международных спортивных сообществ к России.

Также пугает система, выстроенная в биатлоне: она очень сложная и здесь тяжело проявить себя в полной мере. Для этого нужно иметь много составляющих, в том числе, связи с высокопоставленными лицами, которые, если что, смогут «замолвить за тебя слово». Бороться с такой несправедливостью уже невозможно», – сказала Нечкасова.