Кубок России. 7-й этап. Спринты. Слепов и Шумилова одержали победы

В Новосибирске стартовал седьмой этап Кубка России по биатлону. В спринтерских гонках победу одержали Алексей Слепов и Екатерина Шумилова.

Кубок России

7-й этап

Новосибирск

Спринт

Мужчины

1. Алексей Слепов – 25.54,5 (0+1)

2. Сергей Неверов – 14,4 (0+1)

3. Сергей Корастылев – 23,9 (0+0)

4. Евгений Боярских – 40,7 (0+1)

5. Сергей Максимцов – 42,5 (0+1)

6. Алексей Корнев – 45,1 (0+2)

Женщины

1. Екатерина Шумилова – 22.37,7 (1+0)

2. Анастасия Морозова – 30,5 (1+1)

3. Анастасия Толмачева – 51,8 (0+0)

4. Ирина Кручинкина – 1.30,1 (0+1)

5. Диана Якимец – 1.35,3 (2+1)

6. Анастасия Евсюнина – 1.40,1 (1+1)