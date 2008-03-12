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    Кубок России. 7-й этап. Спринты. Слепов и Шумилова одержали победы

    Теги сборная России сборная России жен результаты Кубок России Екатерина Шумилова Сергей Корастылев Алексей Слепов Алексей Корнев Евгений Боярских Анастасия Толмачева Сергей Максимцов Анастасия Евсюнина Сергей Неверов Ирина Кручинкина Анастасия Морозова Диана Якимец

    В Новосибирске стартовал седьмой этап Кубка России по биатлону. В спринтерских гонках победу одержали Алексей Слепов и Екатерина Шумилова.

    Кубок России

    7-й этап

    Новосибирск

    Спринт

    Мужчины

    1. Алексей Слепов – 25.54,5 (0+1)
    2. Сергей Неверов – 14,4 (0+1)
    3. Сергей Корастылев – 23,9 (0+0)
    4. Евгений Боярских – 40,7 (0+1)
    5. Сергей Максимцов – 42,5 (0+1)
    6. Алексей Корнев – 45,1 (0+2)

    Женщины

    1. Екатерина Шумилова – 22.37,7 (1+0)
    2. Анастасия Морозова – 30,5 (1+1)
    3. Анастасия Толмачева – 51,8 (0+0)
    4. Ирина Кручинкина – 1.30,1 (0+1)
    5. Диана Якимец – 1.35,3 (2+1)
    6. Анастасия Евсюнина – 1.40,1 (1+1)

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