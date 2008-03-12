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    Самуэльссон выступит на чемпионате Швеции по лыжным гонкам вместо этапа Кубка мира в Тюмени

    Теги лыжные гонки сборная Швеции Себастьян Самуэльссон чемпионат Швеции

    Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон сообщил, что примет участие в чемпионате Швеции по лыжным гонкам, который пройдет с 21 по 26 марта в Шеллефтео.

    Ранее биатлонист заявил, что будет бойкотировать заключительный этап Кубка мира в Тюмени, проведение которого запланировано на 22-26 марта.

    «У меня в планах участие в чемпионате Швеции по лыжным гонкам. Хочу бросить вызов тем парням, что бегают на Кубке мира.

    Думаю, проще взять медаль на национальном чемпионате в лыжах, чем завоевать награду Олимпиады в биатлоне. Будет крутым испытанием сразиться с ребятами из сборной», – сказал Самуэльссон в эфире SVT.

    Биатлонист планирует выступить в масс-старте на 30 км и «разделке» на 15 км свободным стилем.

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