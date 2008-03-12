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    Губерниев о бойкоте Самуэльссона: «То, что он соревновался во Франции, где лаба была отстранена, это фигня! Главное – опасность в России!»

    Теги Кубок мира сборная Швеции Дмитрий Губерниев фото Себастьян Самуэльссон

    Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в саркастической манере отреагировал на заявление шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени. 

    «Друзья, когда мы фоткались с олимпийским чемпионом Себастьяном Самуэльссоном в Корее, он не представлял уровень опасности!

    Швед не поедет на биатлонный этап в Россию. Опасается за свою безопасность, и РУСАДА не аккредитована еще!

    То, что Себастьян соревновался во Франции, где местная лаба была отстранена, это фигня! Главное – опасность в России! Она исходит от всех нас!

    Каждый россиянин спит и видит, как бы насолить этому парню! Агенты КГБ, русские женщины и тип с кастетом на дальнем плане, похожий на Занина! Вся Тюмень объявит на Самюэльссона охоту!

    15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо, и бутылка водки! Святой Бойкот уже пьяный!» – написал Губерниев. 

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