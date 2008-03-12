Губерниев о бойкоте Самуэльссона: «То, что он соревновался во Франции, где лаба была отстранена, это фигня! Главное – опасность в России!»

Известный российский комментатор в саркастической манере отреагировал на заявление шведского биатлониста о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

«Друзья, когда мы фоткались с олимпийским чемпионом Себастьяном Самуэльссоном в Корее, он не представлял уровень опасности!

Швед не поедет на биатлонный этап в Россию. Опасается за свою безопасность, и не аккредитована еще!

То, что Себастьян соревновался во Франции, где местная лаба была отстранена, это фигня! Главное – опасность в России! Она исходит от всех нас!

Каждый россиянин спит и видит, как бы насолить этому парню! Агенты КГБ, русские женщины и тип с кастетом на дальнем плане, похожий на Занина! Вся Тюмень объявит на Самюэльссона охоту!

15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо, и бутылка водки! Святой Бойкот уже пьяный!» – написал Губерниев.