Вольфганг Пихлер: «Если Самуэльссон хочет бойкотировать этап в Тюмени – пускай. Но у меня на этот счет иное мнение»

Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер прокомментировал решение олимпийского чемпиона бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

«Если Себастьян думает, что для него так будет лучше, он должен сделать это.

У меня другое мнение на этот счет, но я поддерживаю его, если он считает, что это пойдет спорту во благо.

У нас демократия, и если он хочет бойкотировать, то пускай так и поступает. Если он не хочет ехать, то не поедет.

– Каково ваше мнение по этому вопросу?

– Не хочу отвечать, чтобы не оказывать ни на кого влияние», – сказал Пихлер.