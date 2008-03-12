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    Вольфганг Пихлер: «Если Самуэльссон хочет бойкотировать этап в Тюмени – пускай. Но у меня на этот счет иное мнение»

    Теги Кубок мира сборная Швеции Вольфганг Пихлер Себастьян Самуэльссон

    Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер прокомментировал решение олимпийского чемпиона Себастьяна Самуэльссона бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

    «Если Себастьян думает, что для него так будет лучше, он должен сделать это.

    У меня другое мнение на этот счет, но я поддерживаю его, если он считает, что это пойдет спорту во благо.

    У нас демократия, и если он хочет бойкотировать, то пускай так и поступает. Если он не хочет ехать, то не поедет.

    Каково ваше мнение по этому вопросу?

    – Не хочу отвечать, чтобы не оказывать ни на кого влияние», – сказал Пихлер.

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