Бабиков, Логинов, Гараничев и Цветков посетили матч «Зенит» – «Амкар»

Российский биатлонист сообщил, что мужская команда во время сбора в Санкт-Петербурге посетила матч чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Амкаром».

«После первой тренировки успели на матч «Зенит» – «Амкар».

Впервые в жизни на футбольном стадионе, и вот что я увидел: цивильный стадион, тепло и комфортно, домашний фан-сектор впечатлил слаженными действиями и мощным зарядом. Жаль только, что один файер кинули, и монетки, видимо, на счастье, в соперников прилетали. «Сухие» ворота – оставлю эмоции от рева трибун на чемпионат мира, сумасшедшее количество желтых карточек и пара смешных симуляций.

В общем, я доволен, ребята довольны, а вообще может комментировать матчи.

Да, и теперь на стадионах очень много детей, это показатель безопасности и цивилизации, я считаю», – написал Бабиков.