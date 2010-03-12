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    Бабиков, Логинов, Гараничев и Цветков посетили матч «Зенит» – «Амкар»

    Теги Зенит Амкар РФПЛ сборная России фото Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков

    Российский биатлонист Антон Бабиков сообщил, что мужская команда во время сбора в Санкт-Петербурге посетила матч чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Амкаром».

    «После первой тренировки успели на матч «Зенит» – «Амкар».

    Впервые в жизни на футбольном стадионе, и вот что я увидел: цивильный стадион, тепло и комфортно, домашний фан-сектор впечатлил слаженными действиями и мощным зарядом. Жаль только, что один файер кинули, и монетки, видимо, на счастье, в соперников прилетали. «Сухие» ворота – оставлю эмоции от рева трибун на чемпионат мира, сумасшедшее количество желтых карточек и пара смешных симуляций.

    В общем, я доволен, ребята довольны, а Александр Логинов вообще может комментировать матчи.

    Да, и теперь на стадионах очень много детей, это показатель безопасности и цивилизации, я считаю», – написал Бабиков.

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