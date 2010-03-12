Шипулин, Цветков, Логинов и Гараничев вошли в состав сборной России на этап в Контиолахти

Стал известен состав мужской сборной России на этап Кубка мира в Контиолахти.

На этапе выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

«Антон Шипулин выглядит неплохо, рвется в бой, как и все остальные ребята, хотя, конечно же, понятно, что на душе у него после пропуска Олимпиады неспокойно. У всех ведущих биатлонистов послеолимпийские этапы Кубка мира это своеобразная «докатка», нет большого напряжения. Пока в основной состав у нас не попадает Алексей Волков, но мы постоянно держим его на заметке.

Еще на этапе в Антхольце было заметно, что у ребят улучшаются скорости. Там неплохо выглядели в этом плане Гараничев и Цветков. Показать высокий результат обоим помешала только стрельба. Гараничев и Логинов выделялись по скорости на чемпионате Европы в Италии, оба хорошо выступили на Кубке России в Тюмени, поэтому и сейчас мы рассчитываем на хорошее выступление всей команды», – рассказал тренер сборной Андрей Падин.