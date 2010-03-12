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    Шипулин, Цветков, Логинов и Гараничев вошли в состав сборной России на этап в Контиолахти

    Теги Кубок мира сборная России Антон Шипулин Алексей Волков Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Андрей Падин Матвей Елисеев

    Стал известен состав мужской сборной России на этап Кубка мира в Контиолахти.

    На этапе выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

    «Антон Шипулин выглядит неплохо, рвется в бой, как и все остальные ребята, хотя, конечно же, понятно, что на душе у него после пропуска Олимпиады неспокойно. У всех ведущих биатлонистов послеолимпийские этапы Кубка мира это своеобразная «докатка», нет большого напряжения. Пока в основной состав у нас не попадает Алексей Волков, но мы постоянно держим его на заметке.

    Еще на этапе в Антхольце было заметно, что у ребят улучшаются скорости. Там неплохо выглядели в этом плане Гараничев и Цветков. Показать высокий результат обоим помешала только стрельба. Гараничев и Логинов выделялись по скорости на чемпионате Европы в Италии, оба хорошо выступили на Кубке России в Тюмени, поэтому и сейчас мы рассчитываем на хорошее выступление всей команды», – рассказал тренер сборной Андрей Падин.

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