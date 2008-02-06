Шипулин, Устюгов, Ан и еще 29 российских спортсменов подали апелляции в выездную панель CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что 32 спортсмена из России подали апелляции в выездную панель (Ad Hoc) в Корее по поводу отсутствия приглашений на Олимпиаду-2018. Решение МОК опротестуют следующие спортсмены:
Виктор Ан (шорт-трек)
Владимир Григорьев (шорт-трек)
Евгения Захарова (шорт-трек)
Денис Айрапетян (шорт-трек)
Артем Козлов (шорт-трек)
Антон Шипулин (биатлон)
Евгений Гараничев (биатлон)
Екатерина Юрлова-Перхт (биатлон)
Максим Цветков (биатлон)
Ирина Услугина (биатлон)
Дарья Виролайнен (биатлон)
Алексей Волков (биатлон)
Дмитрий Попов (бобслей)
Роман Кошелев (бобслей)
Юлия Шокшуева (бобслей)
Михаил Науменков (хоккей)
Алексей Береглазов (хоккей)
Валерий Ничушкин (хоккей)
Сергей Плотников (хоккей)
Антон Белов (хоккей)
Сергей Устюгов (лыжные гонки)
Глеб Ретивых (лыжные гонки)
Руслан Мурашов (коньки)
Екатерина Шихова (коньки)
Руслан Захаров (коньки)
Анна Юракова (коньки)
Алексей Есин (коньки)
Юлия Скокова (коньки)
Елизавета Казелина (коньки)
Сергей Грязцов (коньки)
Иван Букин (фигурное катание)
Ксения Столбова (фигурное катание)
Их дела рассмотрят 7 февраля.
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