России могут запретить пройти на церемонии закрытия Игр-2018 под своим флагом из-за поведения болельщиков и прессы

Россию из-за поведения болельщиков и прессы могут лишить права пройти на церемонии закрытия Игр-2018 под своим флагом.

Об этом на сессии МОК в сообщила член специальной комиссии МОК Николь Хойвертц.

«За всеми русскими спортсменами следить во время Олимпиады невозможно, поэтому мы будем рассматривать только общую картину. Наши критерии довольно открытые и гибкие», – сказал Хойвертц.

Она отметила, что поведение российских болельщиков и СМИ также будет учитываться, несмотря на то, что им не запрещено использовать флаги и форму России.

«Это как футбольные клубы несут ответственность за поведение своих фанатов», – пояснила Хойвертц.

«Главный критерий выступления России под своим флагом на церемонии закрытия – полное уважение к решениям МОК», – сообщил президент МОК Томас Бах.