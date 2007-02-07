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    России могут запретить пройти на церемонии закрытия Игр-2018 под своим флагом из-за поведения болельщиков и прессы

    Теги МОК сборная России сборная России жен Томас Бах Пхенчхан-2018

    Россию из-за поведения болельщиков и прессы могут лишить права пройти на церемонии закрытия Игр-2018 под своим флагом.

    Об этом на сессии МОК в Пхенчхане сообщила член специальной комиссии МОК Николь Хойвертц.

    «За всеми русскими спортсменами следить во время Олимпиады невозможно, поэтому мы будем рассматривать только общую картину. Наши критерии довольно открытые и гибкие», – сказал Хойвертц.

    Она отметила, что поведение российских болельщиков и СМИ также будет учитываться, несмотря на то, что им не запрещено использовать флаги и форму России.

    «Это как футбольные клубы несут ответственность за поведение своих фанатов», – пояснила Хойвертц.

    «Главный критерий выступления России под своим флагом на церемонии закрытия – полное уважение к решениям МОК», – сообщил президент МОК Томас Бах.

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