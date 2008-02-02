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    Федеральный суд Швейцарии: «Опротестовать решение CAS можно только из-за нарушения процедуры»

    Теги МОК сборная России сборная России жен CAS

    Официальный представитель Федерального суда Швейцарии Питер Жози рассказал о том, в каком случае МОК может попробовать оспорить решение CAS по российским спортсменам.

    «Опротестование в Федеральном суде Швейцарии возможно только на ограниченных основаниях, таких как недостаток компетенции, нарушение процедуры, к примеру, нарушение права на честный суд, а также несовместимость вынесенного решения с общественным порядком», – сказал Жози.

    Жози отметил, что согласно швейцарскому законодательству, в Федеральный суд можно обратиться в случае, если арбитраж оказался некомпетентным, когда не были соблюдены равные права сторон быть услышанными в суде, а также в случае, когда арбитраж отказывается вынести решения по вопросу, которым он непосредственно занимается, или итоговое решение угрожает общественному порядку.

    Кроме того, согласно швейцарскому законодательству, МОК вправе подать апелляцию в Федеральный суд в течение 30 дней после публикации мотивировочной части вердикта. По истечении этого срока решение CAS вступает в силу.

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