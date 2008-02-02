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    WADA о решении CAS: «Выводы Макларена о государственной допинг-системе в России подтверждены в очередной раз»

    Теги МОК сборная России сборная России жен WADA CAS Ричард Макларен Самуэль Шмид

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением по поводу решения CAS о российских спортсменах.

    «WADA серьезно обеспокоено решением CAS оправдать 28 спортсменов, несмотря на то, что все они были частью государственной допинговой системы в России.

    WADA понимает, что это решение вызовет тревогу и разочарование у остальных спортсменов в мире. Агентство поддерживает решение МОК проанализировать и ситуацию и рассмотреть подачу апелляции в Федеральный суд Швейцарии.

    Тот факт, что CAS не оправдал 11 спортсменов, подтверждает выводы комиссии Самуэля Шмида.

    А выводы Ричарда Макларена, установившего наличие в России манипуляций с допинг-контролем на государственном уровне, подтверждены в очередной раз», – говорится в сообщении.

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