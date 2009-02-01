Глава USADA о решении CAS: «Все это сильно воняет. Кошмар для чистых спортсменов продолжается»

Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт раскритиковал решение об оправдании 28 российских спортсменов.

«Россия провела беспрецедентную атаку на принципы фэйр-плей (честной игры – прим. Sports.ru). Целостность Олимпиад в очередной раз была саботирована.

Все это сильно воняет. Кошмар для чистых спортсменов продолжается. Нам нужны перемены», – рассказал Тайгерт.

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