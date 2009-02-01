Глава USADA о решении CAS: «Все это сильно воняет. Кошмар для чистых спортсменов продолжается»

Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт раскритиковал решение CAS об оправдании 28 российских спортсменов.
«Россия провела беспрецедентную атаку на принципы фэйр-плей (честной игры – прим. Sports.ru). Целостность Олимпиад в очередной раз была саботирована.
Все это сильно воняет. Кошмар для чистых спортсменов продолжается. Нам нужны перемены», – рассказал Тайгерт.
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