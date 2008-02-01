Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Андерс Бессеберг: «Доказательства против русских были очень плохи. Это и показал вердикт CAS»

    Теги допинг сборная России сборная России жен IBU Андерс Бессеберг WADA CAS Григорий Родченков

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал решение CAS о снятии санкций с 28 российских спортсменов, которые участвовали в Сочи-2014.

    О решении CAS

    «Я всегда говорил, что доказательная база в этом деле очень слаба, и всегда считал, что в России имел место организованный допинг. Не знаю, насколько высоко в системе он заходил. Но доказательства слишком плохи. Это показал и сегодняшний вердикт CAS.

    Нужно просто принять к сведению решение CAS – высшего судебного органа в спорте. Разумеется, это победа для всех тех, кто сейчас был оправдан».

    Чиновник также заявил, что получал угрозы в связи со своей позицией по отношению к России.

    Об угрозах

    «Было неприятно выслушивать обвинения от людей, желающих мне смерти. Я был немного напуган. Люди задавались вопросами, не был ли я куплен русскими. Но Россия выставляла против меня своего кандидата из-за нашей жесткой линии в антидопинговой работе».

    О допинге в биатлоне

    «За последние годы ни WADA, ни национальные антидопинговые агентства не были в состоянии поймать на допинге кого-либо из биатлонистов.

    Если бы мы сами не раскрыли и не отстранили 16 человек, они бы по-прежнему выступали на соревнованиях. Вокруг всего этого много эмоций и неясных аргументов, и это меня раздражает».

    О показаниях Родченкова в CAS

    «Сам он на слушаниях не появлялся, но давал интервью по Skype. Насколько я понял, он был спрятан за занавеской. В этом очень много странного».

    «Это как второй день рождения!». Героям Сочи возвращают медали

    Русские олимпийцы оправданы. Мы снова выиграли Сочи-2014!

    Опрос

    Почти всех русских олимпийцев оправдали. Что вы чувствуете?

    28576 голосов 64
    • Счастье
      31%
    • Все достало
      37%
    • Мир сошел с ума
      32%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться