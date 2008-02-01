Андерс Бессеберг: «Доказательства против русских были очень плохи. Это и показал вердикт CAS»

Президент Международного союза биатлонистов ( ) Андерс Бессеберг прокомментировал решение CAS о снятии санкций с 28 российских спортсменов, которые участвовали в Сочи-2014.

О решении

«Я всегда говорил, что доказательная база в этом деле очень слаба, и всегда считал, что в России имел место организованный допинг. Не знаю, насколько высоко в системе он заходил. Но доказательства слишком плохи. Это показал и сегодняшний вердикт CAS.



Нужно просто принять к сведению решение CAS – высшего судебного органа в спорте. Разумеется, это победа для всех тех, кто сейчас был оправдан».



Чиновник также заявил, что получал угрозы в связи со своей позицией по отношению к России.



Об угрозах

«Было неприятно выслушивать обвинения от людей, желающих мне смерти. Я был немного напуган. Люди задавались вопросами, не был ли я куплен русскими. Но Россия выставляла против меня своего кандидата из-за нашей жесткой линии в антидопинговой работе».



О допинге в биатлоне

«За последние годы ни WADA, ни национальные антидопинговые агентства не были в состоянии поймать на допинге кого-либо из биатлонистов.

Если бы мы сами не раскрыли и не отстранили 16 человек, они бы по-прежнему выступали на соревнованиях. Вокруг всего этого много эмоций и неясных аргументов, и это меня раздражает».



О показаниях Родченкова в CAS

«Сам он на слушаниях не появлялся, но давал интервью по Skype. Насколько я понял, он был спрятан за занавеской. В этом очень много странного».

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