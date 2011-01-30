Бьорндален поедет на Игры-2018 в качестве тренера сборной Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил кандидатуру норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена в состав делегации Беларуси на Игры-2018.

Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Игры в Пхенчхане, так как не выполнил квалификационный норматив.

Спортсмен заявил, что поедет в Пхенчхан-2018, чтобы поддержать свою супругу Дарью Домрачеву, после чего Белорусская федерация биатлона (БФБ) отправила в МОК документы на включение Бьорндалена в состав белорусской делегации.

«Уже можно официально говорить, что Уле Эйнар Бьорндален отправится на Олимпиаду в качестве тренера национальной сборной Беларуси. Его функции будут определены чуть позже», - цитирует TUT.by слова пресс-секретаря БФБ Виктории Тарасевич.