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    Бьорндален поедет на Игры-2018 в качестве тренера сборной Беларуси

    Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии МОК сборная Беларуси жен Пхенчхан-2018

    Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил кандидатуру норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена в состав делегации Беларуси на Игры-2018.

    Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Игры в Пхенчхане, так как не выполнил квалификационный норматив.

    Спортсмен заявил, что поедет в Пхенчхан-2018, чтобы поддержать свою супругу Дарью Домрачеву, после чего Белорусская федерация биатлона (БФБ) отправила в МОК документы на включение Бьорндалена в состав белорусской делегации.

    «Уже можно официально говорить, что Уле Эйнар Бьорндален отправится на Олимпиаду в качестве тренера национальной сборной Беларуси. Его функции будут определены чуть позже», - цитирует TUT.by слова пресс-секретаря БФБ Виктории Тарасевич.

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