Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Европы. Спринт. Малышко стартует 5-м, Логинов – 36-м, Гараничев – 112-м

    Теги Михаэль Реш Симон Фуркад Даниэль Мезотич сборная России сборная Норвегии сборная Франции результаты чемпионат Европы сборная Австрии сборная Украины сборная Беларуси Тимофей Лапшин сборная Латвии Сергей Бочарников Евгений Гараничев сборная Болгарии Жан-Гийом Беатрикс Владимир Чепелин Дмитрий Малышко Красимир Анев Владимир Илиев сборная Южной Кореи Андрей Расторгуев Сергей Семенов Александр Логинов Ветле Шостад Кристиансен Дмитрий Пидручный сборная Бельгии Эдуард Латыпов Петр Пащенко Вегард Бьорн Йермунсхауг Фабьен Клод Эмильен Жакелен Юрий Шопин Феликс Лейтнер

    26 января на чемпионате Европы в Риднау состоится мужской спринт. За сборную России выступят Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.

    Чемпионат Европы

    Риднау, Италия

    Мужчины

    Спринт

    Начало – 13.00 по московскому времени

    Старт-лист

    5. Дмитрий Малышко (Россия)
    7. Дмитрий Пидручный (Украина)
    11. Петр Пащенко (Россия)
    36. Александр Логинов (Россия)
    38. Эмильен Жакелен (Франция)
    42. Фабьен Клод (Франция)
    43. Эдуард Латыпов (Россия)
    45. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
    47. Симон Фуркад (Франция)
    48. Даниэль Мезотич (Австрия)
    54. Владимир Илиев (Болгария)
    56. Вегард Йермунсхауг (Норвегия)
    64. Сергей Семенов (Украина)
    66. Тимофей Лапшин (Южная Корея)
    69. Феликс Лейтнер (Австрия)
    74. Сергей Бочарников (Беларусь)
    75. Владимир Чепелин (Беларусь)
    78. Андрей Расторгуев (Латвия)
    84. Михаэль Реш (Бельгия)
    104. Красимир Анев (Болгария)
    112. Евгений Гараничев (Россия)
    117. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
    126. Юрий Шопин (Россия)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться