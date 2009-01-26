Чемпионат Европы. Спринт. Малышко стартует 5-м, Логинов – 36-м, Гараничев – 112-м

26 января на чемпионате Европы в Риднау состоится мужской спринт. За сборную России выступят Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.
Чемпионат Европы
Риднау, Италия
Мужчины
Спринт
Начало – 13.00 по московскому времени
Старт-лист
5. Дмитрий Малышко (Россия)
7. Дмитрий Пидручный (Украина)
11. Петр Пащенко (Россия)
36. Александр Логинов (Россия)
38. Эмильен Жакелен (Франция)
42. Фабьен Клод (Франция)
43. Эдуард Латыпов (Россия)
45. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
47. Симон Фуркад (Франция)
48. Даниэль Мезотич (Австрия)
54. Владимир Илиев (Болгария)
56. Вегард Йермунсхауг (Норвегия)
64. Сергей Семенов (Украина)
66. Тимофей Лапшин (Южная Корея)
69. Феликс Лейтнер (Австрия)
74. Сергей Бочарников (Беларусь)
75. Владимир Чепелин (Беларусь)
78. Андрей Расторгуев (Латвия)
84. Михаэль Реш (Бельгия)
104. Красимир Анев (Болгария)
112. Евгений Гараничев (Россия)
117. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
126. Юрий Шопин (Россия)
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