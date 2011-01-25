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    Андерс Бессеберг: «Недопуск спортсменов к Играм-2018 только из-за участия в Сочи-2014 – очень и очень спорное решение»

    Теги Сочи-2014 сборная России МОК IBU Андерс Бессеберг Антон Шипулин Пхенчхан-2018

    Президент IBU Андрес Бессеберг прокомментировал решение МОК не приглашать ряд лидирующих российских спортсменов в Пхенчхан-2018.

    Сообщается, что все Международные спортивные федерации по зимним видам спорта написали коллективное письмо в МОК с требованием объяснить причины происходящего и предоставить доказательства.

    «Я считаю, что это гениальное решение – не допускать спортсменов к Играм-2018 только из-за того, что они участвовали в Сочи-2014. Я бы хотел серьезно поднять этот вопрос.

    Это очень и очень спорно, если нет никаких доказательств, что они были вовлечены хоть во что-то. Мы больше всего не хотим наказывать невиновных спортсменов. Мы должны их защищать.

    Все это очень печально, если у МОК нет серьезных доказательств. Тот же Шипулин сдавал огромное количество допинг-тестов, и ни один из них не был положительным», – рассказал Бессеберг.

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