Александр Тихонов о недопуске россиян в Пхенчхан-2018: «Пока мы не показали зубы в Сирии, такого не было»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что в ситуации с недопуском российских спортсменов до Пхенчхана-2018 замешана политика.
«Это беспредел со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Это огромный урон для олимпийского движения.
Соглашусь со многими, что здесь есть политическая подоплека. До того, как мы не показали свои зубы в Сирии, у нас такого не было. Теперь все почувствовали, что Россию, кто бы ни пробовал на зуб, не получается перекусить.
Тогда, мол, давайте мы России немножко нагадим в другом. Большой спорт – это лицо любой державы», – сказал Тихонов в эфире РБК.
Также экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) признал, что в стране существуют проблемы с допингом.
«Сначала у нас говорили, что это политический заказ. Видимо, так преподнесли президенту.
Но потом, когда ему показали, что у нас на самом деле с этим делом творится, Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас есть проблемы с допингом.
Самое страшное, что больше 20 лет трубим об одном и том же – давайте примем закон о допинге. Надо как у итальянцев – тюрьма. Тогда будут бояться», – добавил бывший биатлонист.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.