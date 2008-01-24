Александр Тихонов о недопуске россиян в Пхенчхан-2018: «Пока мы не показали зубы в Сирии, такого не было»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону заявил, что в ситуации с недопуском российских спортсменов до Пхенчхана-2018 замешана политика.

«Это беспредел со стороны Международного олимпийского комитета ( ). Это огромный урон для олимпийского движения.

Соглашусь со многими, что здесь есть политическая подоплека. До того, как мы не показали свои зубы в Сирии, у нас такого не было. Теперь все почувствовали, что Россию, кто бы ни пробовал на зуб, не получается перекусить.

Тогда, мол, давайте мы России немножко нагадим в другом. Большой спорт – это лицо любой державы», – сказал Тихонов в эфире РБК.

Также экс-глава Союза биатлонистов России ( ) признал, что в стране существуют проблемы с допингом.

«Сначала у нас говорили, что это политический заказ. Видимо, так преподнесли президенту.

Но потом, когда ему показали, что у нас на самом деле с этим делом творится, Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас есть проблемы с допингом.

Самое страшное, что больше 20 лет трубим об одном и том же – давайте примем закон о допинге. Надо как у итальянцев – тюрьма. Тогда будут бояться», – добавил бывший биатлонист.

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