Антон Шипулин: «В душе хочется, чтобы соперники промахнулись, а ты отстрелялся чисто»

Российский биатлонист рассказал о том, как сложилась гонка преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце, где он финишировал третьим.

«Доволен, что есть медаль, у меня их не так много в этом сезоне. Конечно, соскучился по ним. Ребята впереди вне конкуренции, просто не давали шанса.

Моя ошибка на первом рубеже первым выстрелом стоила борьбы с Мартеном. Если бы попал, то был готов побороться.

На последнем круге видел, что ни впереди, ни сзади нет шансов. На последнем круге втроем отдыхали. Перед последней стрельбой немного оставлял силы, шел очень сильно, но с небольшим запасиком.

Пасьют в Анси был похожим: Йоханнес уезжал до нашего прихода на рубеж. От Фуркада перло уверенностью. В душе хочется, чтобы соперники промахнулись, а ты отстрелялся чисто.

На последнем круге думал о масс-старте, ехал спокойно. Уже думал, как буду раскладывать силы завтра.

После спринта говорили с тренером, решили, что выступил неплохо, но надо лучше», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Первым же выстрелом промахиваться – это очень неприятно, но впереди было еще три рубежа. Я понимал, что и я могу стрельнуть чисто, и соперники могут ошибаться. Это биатлон, здесь ни в чем нельзя быть уверенным до конца.

Многое решалось на огневом рубеже. Но я верил в себя и шел по дистанции, пытался догонять», – цитирует россиянин сайт СБР.