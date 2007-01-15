Уле Эйнар Бьорндален: «Я по-прежнему считаю, что мог бы взять медаль на Играх-2018»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал свое непопадание в состав команды на Олимпийские игра в Пхенчхан-2018.

«Неприятно, должен это признать. Моей целью было поехать на Олимпиаду, хорошо выступить там и взять медаль. Теперь такой возможности не будет.

Решение уже принято, но я по-прежнему считаю, что в той ситуации, в которой я нахожусь сейчас, я мог бы взять медаль на Играх. Именно это и неприятно.

Для меня последней возможностью была гонка в Рупольдинге, и я не сумел показать результат. Мне не хватило формы. Этому есть несколько причин, и это моя ответственность. У меня не вышло подвести себя к стартам оптимальным образом.

Но до Олимпиады еще месяц, и я бы сумел стабилизировать форму до этого времени.

Не знаю, каково будет смотреть Игры по телевизору. Это будет в новинку, никогда не делал этого раньше. Выберем что-то интересное. Я совершенно точно буду следить за парнями.

Норвежская команда очень сильна. Ребята нахватают медалей. Надеюсь, к тому моменту они выйдут на пик формы.

Для меня мотивация никогда не была проблемой. Я все равно мотивирован. Я мог бы завтра выступить на районных стартах и быстро там пробежать. Я очень люблю бегать на лыжах и получаю от этого удовольствие. Это вообще не тема.

На чемпионате Европы посмотрим, как организм реагирует на тренировки. Последние дни были непростыми, но я надеюсь, что снова смогу начать тренироваться», – сказал Бьорндален.

Легендарный биатлонист оказался отвечать на вопрос, станет ли текущий сезон для него последним.

«Я добегаю этот сезон, а потом проведу его анализ», – отметил Бьорндален.

У Бьорндалена – решающая гонка. Драчев – о закате легенды

Бьорндален без Олимпиады. Серьезно?