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    НОК Норвегии: «Результаты Бьорндалена на Кубке мира недостаточно хороши. К сожалению, он не выполнил требования»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии Пхенчхан-2018 НОК Норвегии

    Представитель НОК Норвегии Туре Эвребо прокомментировал отсутствие Уле Эйнара Бьорндалена в составе команды на Пхенчхан-2018.

    «Как видно из списка, это будут первые Олимпийские игры с 1992 года, на которых Уле Эйнара Бьорндалена нет в составе команды. Это касается всех нас, кто увлечен зимними видами спорта. Кандидатура Бьорндалена не была представлена на утверждение спортивным директором сборной Норвегии. До этого НОК Норвегии провел основательные дискуссии с биатлонным руководством по поводу выбора команды.

    Перед сезоном биатлонистам были предъявлены четкие требования, которые нужно было выполнить. Результаты Уле Эйнара Бьорндалена в индивидуальных гонках Кубка мира (18, 31, 18, 28, 46, 52, 36, 42) недостаточно хороши. К сожалению, он не выполнил требования, и есть другие спортсмены в команде, которые выступили лучше и соответствуют критериям.

    Естественно, эти гонщики заслуживают возможности принять участие в Играх-2018. Помимо этого, сейчас для НОК Норвегии и Союза биатлонистов Норвегии важнее всего обеспечить всем претендентам на медали, вошедшим в состав команды, оптимальную подготовку в Олимпиаде.

    Лично я считаю, что очень жаль, что Бьорндален не выполнил критерии олимпийского отбора и что мы не сможем увидеть его на старте седьмых для него Олимпийских игр. Как выдающийся представитель зимних видов спорта он всегда будет занимать важное место в истории норвежского спорта», – рассказал Эвребо.

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