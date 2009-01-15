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    Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Пхенчхан-2018

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Эмиль Хегле Свенсен сборная Норвегии Пхенчхан-2018 Эрленд Овренг Бьонтегорд Тарьей Бо Сюнневе Сулемдал Хенрик Л’Абе Лунн Ларс Хельге Биркеланд Йоханнес Бо Марте Ульсбю Ингрид Ланмарк Тандревольд

    Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

    Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии изначально выступал против отсутствия Бьорндалена в составе команды, но позже принял это решение.

    Пхенчхан-2018 мог стать седьмыми Играми для Бьорндалена, первыми были Игры-1994 в Лиллехаммере. В текущем сезоне спортсмен выступил в восьми личных гонках Кубка мира, где стал 18-м, 31-м, 18-м, 28-м, 46-м, 52-м, 46-м и 42-м.

    Состав сборной Норвегии на Пхенчхан-2018

    Мужчины

    Ларс Хельге Биркеланд
    Эрленд Бьонтегорд
    Тарьей Бо
    Йоханнес Бо
    Хенрик Л’Абе Лунн
    Эмиль Хегле Свенсен

    Женщины

    Марте Ульсбю
    Сюнневе Сулемдал
    Ингрид Ланмарк Тандревольд

    Окончательный состав женской сборной будет известен 23 января. Пока в команду не отобралась Тириль Экхофф, ее шансы на выступление в Пхенчхане-2018 будут зависеть от ее результатов на этапе Кубка мира в Антхольце.

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