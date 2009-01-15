Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Пхенчхан-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии изначально выступал против отсутствия Бьорндалена в составе команды, но позже принял это решение.

Пхенчхан-2018 мог стать седьмыми Играми для Бьорндалена, первыми были Игры-1994 в Лиллехаммере. В текущем сезоне спортсмен выступил в восьми личных гонках Кубка мира, где стал 18-м, 31-м, 18-м, 28-м, 46-м, 52-м, 46-м и 42-м.

Состав сборной Норвегии на Пхенчхан-2018

Мужчины

Ларс Хельге Биркеланд

Эрленд Бьонтегорд

Тарьей Бо

Йоханнес Бо

Хенрик Л’Абе Лунн

Эмиль Хегле Свенсен

Женщины

Марте Ульсбю

Сюнневе Сулемдал

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Окончательный состав женской сборной будет известен 23 января. Пока в команду не отобралась Тириль Экхофф, ее шансы на выступление в Пхенчхане-2018 будут зависеть от ее результатов на этапе Кубка мира в Антхольце.

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