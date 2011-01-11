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    Родченков будет свидетелем на слушаниях в CAS по делам российских спортсменов, отстраненных МОК

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен CAS Григорий Родченков

    Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков выступит в качестве свидетеля на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам российских спортсменов, связанных с Сочи-2014.

    «Да, он будет свидетелем, но дистанционно», – заявил адвокат Родченкова Джим Уолден.

    Именно Родченков рассказал о допинг-программе, которая якобы существовала в России перед домашними Играми-2014. Вчера CAS объявил о том, что 42 российских спортсмена, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады, подали апелляции.

    Слушания в CAS пройдут с 22 по 28 января, окончательные решения по всем россиянам будут приняты до 31 января.

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