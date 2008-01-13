Эдгард Запашный: «Давайте напишем на форме олимпийцев из России «СССР». Пускай соперники дрожат и боятся»

Заслуженный артист России Эдгард Запашный предложил сделать на форме российских олимпийцев надпись «СССР».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Играх-2018 сборную России. Атлеты смогут выступить в Пхенчхане только в нейтральном статусе и в форме с надписью OAR (олимпийский атлет из России).

«Меня, как и многих из вас, раздражает, что Россия поедет на Олимпийски игры под нейтральным флагом. Мое предложение: давайте напишем на форме «СССР». Ведь страны такой нет, придраться не к чему. Это будет просто символика.

Россия является правопреемником Советского Союза. И самое главное — больше, чем современную Россию, в нашей цивилизации боялись только Советского Союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся!

Пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью «СССР» и разорвут там всех нафиг», – сказал Запашный.

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