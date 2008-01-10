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    Gracenote: Германия завоюет 40 медалей на Играх-2018, олимпийские атлеты из России – 19

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    Компания Gracenote опубликовала прогноз количества медалей, которые различные страны смогут завоевать на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

    Прогноз был составлен на основе результатов, показанных спортсменами начиная с прошлых Олимпийских игр в Сочи, а также с учетом решения Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете для сборной России участвовать в Играх-2018.

    Так как на данный момент неизвестно, какое количество спортсменов из России получат разрешение от МОК выступать в Южной Корее в нейтральном статусе, аналитики Gracenote распределили возможные медали россиян между представителями других стран.

    По прогнозам компании, олимпийские атлеты из России (OAR) могут завоевать в Пхенчхане 19 медалей (4-6-9). Эти медали могут быть распределены следующим образом: пять медалей отойдет Германии, четыре — Норвегии, по две — Канаде, Франции и Италии, по одной – Финляндии, Великобритании, Японии и Голландии. Предполагаемые золотые медали россиян распределятся между голландцами, канадцами и японцами. 

    Представители Германии выиграю медальный зачет — в их активе, по предположению компании Gracenote, может оказаться 40 медалей (14-12-14). Игры в Пхенчхане могут стать для Германии самыми успешными начиная с Солт-Лейк-Сити, где в активе немцев оказалось 36 наград. Лучшие результаты представители Германии, скорее всего, продемонстрируют в биатлоне (10 медалей).

    Предполагается, что второе место займет Норвегия с 37 медалями (14-11-12). Больше всего наград (19) норвежцы наверняка добудут в лыжных гонках, что на 6 наград больше, чем рекордные на данный момент 13 медалей СССР, привезенные с Игр-1988 в Калгари.

    На третьем месте может расположиться Канада с 33 наградами различного достоинства (7-12-14). Четвертыми, по прогнозам Gracenote, станут представители США — 29 медалей (10-10-9). Самыми медалеемкими видами спорта для американцев станут горные лыжи, фристайл, сноуборд и конькобежный спорт.

    Франция, согласно прогнозам, займет в медальном зачете пятое место с 24 наградами (9-9-6), при этом восемь из них могут быть завоеваны биатлонистами Мартеном Фуркадом и Мари Дорен Абер.

    Страна-хозяйка Игр может войти в шестерку сильнейших в случае успешного выступления своих шорт-трекистов. Если это произойдет, Южная Кореи может рассчитывать на 10 медалей, 7 из которых — золотые.

    Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. 

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