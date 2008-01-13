Антон Шипулин: «Рад, что соперники нам дали такой шанс попасть на пьедестал»

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в эстафете Рупольдинга, где российская команда стала третьей.

«Надеюсь, Губерниев сегодня более-менее рад. Как, по крайней мере, и половина страны. Мне кажется, самая тяжелая работа у Димы – находить отговорки, оправдания, почему у нас такие простые результаты.

В эстафете до последнего есть шанс. Я подрасстроился, что был далековато от первой тройки, но это биатлон, это эстафета. Не мог не воспользоваться шансом и боролся с самого начала.

Начал не очень быстро, пропустил Ландертингера, думал, что разомнусь. Но потом услышал подсказку тренера, что проигрываем очень много, и включился в работу. Пошел в своем темпе, может, даже выше. На втором круге не думал, что так быстро догоню итальянца. Не поверил своим ушам, что так сокращаю отрыв.

Не сумел отстрелять чисто – поспешил. Задержался бы на полсекунды, тогда смог бы стрельнуть на ноль. Рад, что соперники нам дали такой шанс попасть на пьедестал. Бабиков уже раздает интервью, раздает автографы. Но на самом деле он переодевается.

Мы бегали зарядку эстафетной командой, причем в эстафетном порядке. Третье место – это близко к победе, впереди нас ждет еще больше», – рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».