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    Кубок мира. Эстафета. Норвегия победила, Франция – 2-я, Россия – 3-я

    Теги Эмиль Хегле Свенсен Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Италии Антон Шипулин Арнд Пайффер Мартен Фуркад Лукас Хофер Алексей Волков Тарьей Бо Симон Шемп Эрик Лессер Фредрик Линдстрем Бенедикт Долль Доминик Виндиш Томас Бормолини эстафета Симон Дестье Антонин Гигонна Антон Бабиков Максим Цветков Ларс Хельге Биркеланд Йоханнес Бо Кентен Фильон-Майе Турстейн Стенерсен Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Тьерри Кенал

    Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге прошла мужская эстафета. Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла третье место.

    Дата проведения
    12 января, 16.30
    Онлайн гонки

    Рупольдинг, Германия. Эстафета

    Россия (№6): Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

    Норвегия (№1): Ларс Хельге Биркеланд, Тарьей Бо, Эмиль Хегле Свенсен, Йоханнес Бо.

    Швеция (№2): Турстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрем.

    Германия (№4): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп.

    Франция (№5): Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад, Антонин Гигонна.

    Украина (№8): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.

    Австрия (№12): Давид Коматц, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.

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