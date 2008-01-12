Кубок мира. Эстафета. Норвегия победила, Франция – 2-я, Россия – 3-я

Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге прошла мужская эстафета. Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла третье место.
- Дата проведения
- 12 января, 16.30
Рупольдинг, Германия. Эстафета
Россия (№6): Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин.
Норвегия (№1): Ларс Хельге Биркеланд, Тарьей Бо, Эмиль Хегле Свенсен, Йоханнес Бо.
Швеция (№2): Турстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрем.
Германия (№4): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп.
Франция (№5): Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад, Антонин Гигонна.
Украина (№8): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.
Австрия (№12): Давид Коматц, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.