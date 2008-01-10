Тарьей Бо: «Если кто и должен попасть в команду за прошлые заслуги, то это Бьорндален»

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо выразили надежду на то, что их партнер по команде Улей Эйнар Бьорндален сумеет отобраться на Олимпийские игры в Пхенхчане.

Напомним, восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален на стартующем в Рупольдинге этапе Кубка мира может выступить лишь в индивидуальной гонке. В масс-старт, который состоится 14 января, норвежец пока не попадает, так как занимает 40-е место в общем зачете Кубка мира. Он может выступить в воскресной гонке, если покажет один из пяти лучших результатов в «индивидуалке» среди спортсменов, не входящих в топ-25 Кубка мира.

«Это очень особенная ситуация. До нынешнего сезона никто такого не видел. Уверен, он понимает важность предстоящей гонки, и думаю, сегодня на 20 км мы увидим вернувшегося Бьорндалена.

Мы знаем, каким опытом он обладает, и если кто и должен попасть в команду за прошлые заслуги, то это Бьорндален.

Когда борьба за места в сборной настолько серьезная, это говорит о том, что у нас сильная команда. Для Норвегии это хорошо», – сказал Йоханнес Бо.

«Мы все его поддерживаем, делаем все для этого. Эта ситуация действительно особенная. Для нас, для него, для федерации. Мы не донимаем его вопросами, но интересуемся, убеждаемся в том, что Бьорндален в себя верит. Никто, кроме него самого, не знает лучше, что происходит», – добавил Тарьей Бо.

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