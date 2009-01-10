Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на эстафету в Рупольдинге

Восьмикратный олимпийский чемпион не был включен в состав эстафеты на этап Кубка мира в немецком Рупольдинге.

За Норвегию в гонке, которая пройдет 12 января, побегут Ларс Хельге Биркеланд, Тарьей Бо, и Йоханнес Бо.

Таким образом, Бьорндален в Рупольдинге может выступить лишь в индивидуальной гонке. В масс-старт, который состоится 14 января, норвежец пока не попадает, так как занимает 40-е место в общем зачете Кубка мира. Он может выступить в воскресной гонке, если покажет один из пяти лучших результатов в «индивидуалке» среди спортсменов, не входящих в топ-25 Кубка мира.

Бьорндален без Олимпиады. Серьезно?