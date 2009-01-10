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    Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на эстафету в Рупольдинге

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Эмиль Хегле Свенсен Кубок мира сборная Норвегии Тарьей Бо Ларс Хельге Биркеланд Йоханнес Бо

    Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален не был включен в состав эстафеты на этап Кубка мира в немецком Рупольдинге.

    За Норвегию в гонке, которая пройдет 12 января, побегут Ларс Хельге Биркеланд, Тарьей Бо, Эмиль Хегле Свенсен и Йоханнес Бо.

    Таким образом, Бьорндален в Рупольдинге может выступить лишь в индивидуальной гонке. В масс-старт, который состоится 14 января, норвежец пока не попадает, так как занимает 40-е место в общем зачете Кубка мира. Он может выступить в воскресной гонке, если покажет один из пяти лучших результатов в «индивидуалке» среди спортсменов, не входящих в топ-25 Кубка мира.

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