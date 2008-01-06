Йоханнес Бо: «Если Бьорндален не поедет на Олимпиаду, это будет кризис не только для него, но и для всего норвежского народа»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе своего легендарного соотечественника (52-е место).

43-летний восьмикратный олимпийский чемпион в этом сезоне пока не может показать необходимый результат для попадания в команду на Игры-2018.

– Я видел его гонку. Не самая лучшая в его исполнении, но состав еще не утвержден, он все еще может сверкнуть.

Учитывая его последнюю стартовую группу, предпосылки сегодня были не самые хорошие, все сложилось не в его пользу. Пожалуй, он чувствует давление.

– Каково будет поехать на Игры без Бьорндалена?

– Очень особенно и странно. Хотя он и в возрасте, но перед началом сезона я был вполне уверен, что он будет в олимпийской команде. Случится кризис, если этого не произойдет. Не только для Уле Эйнара, но и для всего норвежского народа.

Ему нужно прибавлять во всем. Думаю, лучше всего ему было бы выступить хорошо сегодня, но надеюсь, что завтра и на следующей неделе у него будут ощущения получше, потому что у него будет еще две гонки, чтобы себя проявить.

Но несколько его конкурентов тоже промахивались сегодня, так что на самом деле шансом никто не воспользовался. Нам еще предстоит увидеть, как все сложится, – отметил Бо-младший.