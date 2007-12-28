Путин пока не планирует посещать Пхенчхан-2018

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Пхенчхан-2018.
«Пока таких планов нет», – рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Пхенчхан-2018.
«Пока таких планов нет», – рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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