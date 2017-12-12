Вольфганг Пихлер: «Путин не мог запретить спортсменам ехать на Игры-2018, ведь он сам атлет и понимает их»

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер не сомневался в том, что российское правительство позволит атлетам принять участие в Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом.

«У меня не было сомнений, что российское правительство разрешит российским спортсменам участвовать в Олимпиаде. Дело в Путине. Он мыслит, как атлет, и хорошо понимает их. Он и сам атлет, считаю. Путин не мог запретить участвовать.

Что касается меня, то Родченков не выдвигал обвинений в мой адрес. Помимо прочего, вопросов о допинге мне не задавали ни из WADA, ни из IBU, только журналисты интересуются. Я не виноват и ничего не знаю. А разрешат ли ехать на Олимпиаду? Надеюсь, да», – сказал Пихлер.