Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Российская компания Bosco стала главным поставщиком одежды для МОК

    Теги бизнес МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 BoscoSport Михаил Куснирович ZA Sport

    Российский бренд Bosco стал эксклюзивным поставщиком одежды для Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Inside The Games со ссылкой на источник в организации.

    Компания Михаила Куснировича сменит Nike в качестве экипировщика МОК. Американская фирма сотрудничала с комитетом с 2013 года.

    Представитель Bosco Ольга Юдкис подтвердила, что компания выиграла тендер на экипировку МОК, сообщает «Коммерсант». Бренд разработает как спортивную форму, так и парадную одежду для членов и сотрудников МОК.

    Срок действия контракта не сообщается, но сотрудничество начнется с Пхенчхана-2018. В Рио-2016 МОК уже работал с российской фирмой, которая занималась пошивом парадной формы для церемоний открытия и закрытия Игр.

    Ранее Bosco являлся официальным экипировщиком Олимпийского комитета России (ОКР). В 2016 году сотрудничество было прекращено, ОКР заключил контракт с компанией ZA Sport.

    Российские спортсмены в Пхенчхане-2018 будут выступать под нейтральным флагом, форму для атлетов должен предоставить МОК. В Bosco не ответили, будут ли они разрабатывать форму для россиян, которые примут участие в Играх.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться