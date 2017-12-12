Российская компания Bosco стала главным поставщиком одежды для МОК

Российский бренд Bosco стал эксклюзивным поставщиком одежды для Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Inside The Games со ссылкой на источник в организации.

Компания Михаила Куснировича сменит Nike в качестве экипировщика МОК. Американская фирма сотрудничала с комитетом с 2013 года.

Представитель Bosco Ольга Юдкис подтвердила, что компания выиграла тендер на экипировку МОК, сообщает «Коммерсант». Бренд разработает как спортивную форму, так и парадную одежду для членов и сотрудников МОК.

Срок действия контракта не сообщается, но сотрудничество начнется с Пхенчхана-2018. В Рио-2016 МОК уже работал с российской фирмой, которая занималась пошивом парадной формы для церемоний открытия и закрытия Игр.

Ранее Bosco являлся официальным экипировщиком Олимпийского комитета России (ОКР). В 2016 году сотрудничество было прекращено, ОКР заключил контракт с компанией ZA Sport.

Российские спортсмены в Пхенчхане-2018 будут выступать под нейтральным флагом, форму для атлетов должен предоставить МОК. В Bosco не ответили, будут ли они разрабатывать форму для россиян, которые примут участие в Играх.