Шипулин принес России первый подиум Кубка мира в сезоне

Сегодня российский биатлонист Антон Шипулин финишировал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

Этот подиум стал первым для российской команды в сезоне. До этого россияне 17 гонок не могли попасть в призы.

Последний раз до сегодняшнего дня российский биатлонист был на подиуме в кубковой гонке 18 марта 2017 года. Тогда Шипулин одержал победу в пасьюте в Холменколлене.