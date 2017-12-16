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    Шипулин принес России первый подиум Кубка мира в сезоне

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Антон Шипулин

    Сегодня российский биатлонист Антон Шипулин финишировал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

    Этот подиум стал первым для российской команды в сезоне. До этого россияне 17 гонок не могли попасть в призы.

    Последний раз до сегодняшнего дня российский биатлонист был на подиуме в кубковой гонке 18 марта 2017 года. Тогда Шипулин одержал победу в пасьюте в Холменколлене.

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