Шипулин принес России первый подиум Кубка мира в сезоне
Сегодня российский биатлонист Антон Шипулин финишировал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Этот подиум стал первым для российской команды в сезоне. До этого россияне 17 гонок не могли попасть в призы.
Последний раз до сегодняшнего дня российский биатлонист был на подиуме в кубковой гонке 18 марта 2017 года. Тогда Шипулин одержал победу в пасьюте в Холменколлене.
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