Сюзан Данкли: «О поездке в Россию не может быть и речи, если РУСАДА не восстановят в правах»

Американская биатлонистка Сюзан Данкли заявила о том, что сборная США бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени в случае, если WADA не восстановит в правах РУСАДА.

«Если РУСАДА не будет восстановлено в правах, то о поездке в Россию на этап Кубка мира в Тюмени не может быть и речи. Если РУСАДА будет соответствовать кодексу WADA, то нет проблем.

А так и мое мнение, и мнение сборной США однозначно: в Россию мы не поедем. Это наша принципиальная позиция», – сказала Данкли.