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    Сюзан Данкли: «О поездке в Россию не может быть и речи, если РУСАДА не восстановят в правах»

    Теги Кубок мира WADA РУСАДА сборная США жен Сюзан Данкли

    Американская биатлонистка Сюзан Данкли заявила о том, что сборная США бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени в случае, если WADA не восстановит в правах РУСАДА.

    «Если РУСАДА не будет восстановлено в правах, то о поездке в Россию на этап Кубка мира в Тюмени не может быть и речи. Если РУСАДА будет соответствовать кодексу WADA, то нет проблем.

    А так и мое мнение, и мнение сборной США однозначно: в Россию мы не поедем. Это наша принципиальная позиция», – сказала Данкли.

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