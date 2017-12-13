Джулия Рэнсом: «Боимся ехать в Россию из-за угроз о том, что с нашими допинг-пробами что-нибудь сделают»

Канадские биатлонистки и Джулия Рэнсом рассказали о том, что они опасаются ехать на этап Кубка мира в Тюмень.

«Я выступаю против допинга и много раз говорила о своей позиции в соцсетях.

Нужно сказать, что я сопереживаю россиянам, но наличие допинг-системы, поддерживаемой на государственном уровне, не должно замалчиваться.

Сейчас мне кажется, что ехать в Россию небезопасно, так как я сталкивалась с онлайн-угрозами из-за моих слов о допинге», – рассказала Кроуфорд.

«Мы боимся за наши допинг-тесты. Поступали угрозы о том, что с ними что-нибудь сделают.

К тому же, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не восстановлено Всемирным антидопинговым агентством ( ).

Если что-нибудь произойдет с нашими допинг-пробами, это разрушит нашу репутацию и нашу карьеру», – добавила Рэнсом.

«Какие угрозы поступали нам в соцсетях? Например, были люди, которые писали: «Не могу дождаться вашего приезда. Посмотрим, как вы будете сдавать допинг-тесты в России», – добавили канадки.

Спортсменки также отметили, что с подобными угрозами в интернете столкнулась чешская биатлонистка после того, как прокомментировала ситуацию с допингом в России.