Джулия Рэнсом: «Боимся ехать в Россию из-за угроз о том, что с нашими допинг-пробами что-нибудь сделают»
Канадские биатлонистки Розанна Кроуфорд и Джулия Рэнсом рассказали о том, что они опасаются ехать на этап Кубка мира в Тюмень.
«Я выступаю против допинга и много раз говорила о своей позиции в соцсетях.
Нужно сказать, что я сопереживаю россиянам, но наличие допинг-системы, поддерживаемой на государственном уровне, не должно замалчиваться.
Сейчас мне кажется, что ехать в Россию небезопасно, так как я сталкивалась с онлайн-угрозами из-за моих слов о допинге», – рассказала Кроуфорд.
«Мы боимся за наши допинг-тесты. Поступали угрозы о том, что с ними что-нибудь сделают.
К тому же, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не восстановлено Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Если что-нибудь произойдет с нашими допинг-пробами, это разрушит нашу репутацию и нашу карьеру», – добавила Рэнсом.
«Какие угрозы поступали нам в соцсетях? Например, были люди, которые писали: «Не могу дождаться вашего приезда. Посмотрим, как вы будете сдавать допинг-тесты в России», – добавили канадки.
Спортсменки также отметили, что с подобными угрозами в интернете столкнулась чешская биатлонистка Габриэла Коукалова после того, как прокомментировала ситуацию с допингом в России.
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