Владимир Путин: «Понимаем, что на WADA и МОК давят, запугивают. И так и есть, что бы они ни говорили»

Президент России Владимир Путин поделился мнением по поводу того, каким образом Григорий Родченков в свое время возглавил московскую антидопинговую лабораторию.

«Странно, что человек, который несколько лет жил в США, потом приехал к нам... Ничего странного, что возглавил лабораторию, но он ведь занимался распространением допинга, даже его сестра за это привлекалась. Что еще более странно для меня – он ведь всю эту гадость таскал из США и Канады, как его пропускали через таможню? Конечно, возникают всякие мысли на этот счет.

Его назначение – это ошибка тех людей, тех структур, которые его туда провели. Я знаю, кто это был. Но что теперь говорить? Нельзя работать с людьми, которые пытались покончить жизнь самоубийством. Но нельзя и судить по словам таких людей.

У МОК написано, что он честный человек, сейчас находится под контролем ФБР, и что все изложено в его дневниках. Это все ерунда. Известно, что он жульничал, кто сказал что он честный человек? Контроль ФБР – это минус, он работает под их наблюдением. Какие ему там препараты дают? Это просто смешно.

Ну и дневники. Когда он их написал? Где? Царапины на пробирках. Мы отдали их по акту, там ничего не было. Когда они появились, где? Мы понимаем, что на WADA и МОК давят, запугивают. Так и есть, что бы они ни говорили. Но надо хоть на чем-то объективно основывать свои выводы», – рассказал Путин в эфире большой пресс-конференции.