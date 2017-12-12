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    ФХР считает безосновательными выводы МОК в отношении отстраненных хоккеисток

    Теги ФХР дисквалификации Сочи-2014 допинг МОК сборная России жен WADA Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир жен Екатерина Смоленцева Екатерина Пашкевич Инна Дюбанок Екатерина Лебедева Анна Шибанова

    ФХР опубликовала заявление касательно последних решений Международного олимпийского комитета.

    МОК ранее пожизненно отстранил 6 российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх, результаты, показанные женской сборной России в Сочи-2014, были аннулированы.

    «Федерация хоккея России ознакомилась с решениями Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета в отношении 7 хоккеисток национальной сборной России. Одна спортсменка признана невиновной в нарушении антидопинговых правил, 6 – пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в каком-либо качестве. Помимо этого комиссия заявила об аннулировании результатов выступления женской команды на Олимпийских играх в Сочи. Вопрос об участии женской сборной России по хоккею в Олимпийских играх в Корее остается открытым.

    Отметим, что в ходе разбирательства в пробах хоккеисток запрещенных веществ обнаружено не было. ФХР считает выводы комиссии в отношении отстраненных спортсменок безосновательными, доказательства недостаточными и окажет хоккеисткам всестороннюю поддержку и содействие в оспаривании данных решений.

    ФХР полностью поддерживает и строго следует правилам и рекомендациям WADA по организации антидопинговой деятельности, предпринимает на своем уровне необходимые меры по борьбе с допингом в соответствии установленными антидопинговыми правилами Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета. Хоккеисты всех спортивных сборных команд России по хоккею безукоризненно выполняют требования Всемирного антидопингового агентства и проходят допинг-контроль на регулярной основе», – сказано в заявлении ФХР.

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