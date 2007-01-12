Кубок мира. Норвегия лидирует в медальном зачете, Франция – 2-я, Россия – 13-я

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете после 28 гонок Кубка мира сезона-2017/18.
Сборная России с одной бронзой делит 13-е место с Казахстаном, Чехией и Канадой.
Кубок мира
Медальный зачет
После 28 гонок
1. Норвегия – 17 (8-4-5)
2. Франция – 20 (7-7-6)
3. Германия – 12 (4-4-4)
4. Словакия – 6 (4-2-0)
5. Беларусь – 4 (2-1-1)
6. Италия – 6 (1-3-2)
7. Швеция – 2 (1-0-1)
8. Австрия – 1 (1-0-0)
9. Финляндия – 3 (0-3-0)
10. Словения – 3 (0-2-1)
11. Украина – 5 (0-1-4)
12. Чехия – 2 (0-1-1)
13-15. Казахстан – 1 (0-0-1)
13-15. Россия – 1 (0-0-1)
13-15. Канада – 1 (0-0-1)
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