Кубок мира. Норвегия лидирует в медальном зачете, Франция – 2-я, Россия – 13-я

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете после 28 гонок Кубка мира сезона-2017/18.

Сборная России с одной бронзой делит 13-е место с Казахстаном, Чехией и Канадой.

Кубок мира

Медальный зачет

После 28 гонок

1. Норвегия – 17 (8-4-5)

2. Франция – 20 (7-7-6)

3. Германия – 12 (4-4-4)

4. Словакия – 6 (4-2-0)

5. Беларусь – 4 (2-1-1)

6. Италия – 6 (1-3-2)

7. Швеция – 2 (1-0-1)

8. Австрия – 1 (1-0-0)

9. Финляндия – 3 (0-3-0)

10. Словения – 3 (0-2-1)

11. Украина – 5 (0-1-4)

12. Чехия – 2 (0-1-1)

13-15. Казахстан – 1 (0-0-1)

13-15. Россия – 1 (0-0-1)

13-15. Канада – 1 (0-0-1)