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    Кубок мира. Норвегия лидирует в медальном зачете, Франция – 2-я, Россия – 13-я

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    Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете после 28 гонок Кубка мира сезона-2017/18.

    Сборная России с одной бронзой делит 13-е место с Казахстаном, Чехией и Канадой.

    Кубок мира

    Медальный зачет

    После 28 гонок

    1. Норвегия – 17 (8-4-5)
    2. Франция – 20 (7-7-6)
    3. Германия – 12 (4-4-4)
    4. Словакия – 6 (4-2-0)
    5. Беларусь – 4 (2-1-1)
    6. Италия – 6 (1-3-2)
    7. Швеция – 2 (1-0-1)
    8. Австрия – 1 (1-0-0)
    9. Финляндия – 3 (0-3-0)
    10. Словения – 3 (0-2-1)
    11. Украина – 5 (0-1-4)
    12. Чехия – 2 (0-1-1)
    13-15. Казахстан – 1 (0-0-1)
    13-15. Россия – 1 (0-0-1)
    13-15. Канада – 1 (0-0-1)

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