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    Владимир Драчев: «Если у Шипулина так пойдет и дальше, лучше взять паузу на этап»

    Теги сборная России Антон Шипулин Владимир Драчев Алексей Волков

    Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев поделился мнением о физических кондициях российского биатлониста Антона Шипулина.

    «Самую серьезную тревогу вызывают финишные круги. Мы знаем стандартную раскладку Антона: начинает с запасом и постепенно раскручивается. Сейчас все наоборот: 20-30 секунд проигрыша на последнем круге – для него это много.

    Показательна не столько скорость Шипулина, сколько форма его спарринг-партнера, который на данный момент вообще пропал (20-е место в спринте и 6-е в преследовании на этапе Кубка IBU – прим. Sports.ru). Сразу возникает вопрос: что же они такое делали?

    У Шипулина сильная функция, наработанная годами с Аликиным, Лопуховым, Польховским – наверное, на своем потенциале он выжил, перенес эту нагрузку, но в скорости не добавил. Волков после той же работы ушел во вторую лигу и даже там не среди лучших.

    Если у Антона так пойдет и дальше, лучше взять паузу на этап. Бог с ними, с этими стартами. Короткий сбор полезнее – можно откататься и получить то, чего недостает. Шипулин должен чувствовать это лучше любого тренера», – считает Драчев.

    Что с Шипулиным? Драчев – о проблемах в биатлоне

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