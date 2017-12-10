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    Дмитрий Губерниев: «Наши биатлонисты остро реагируют на многое – ветер, слова комментатора, ситуацию в мире»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев

    Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборная России слишком остро реагирует на проблемы в российском спорте.

    «Есть ощущение, что наша команда отличается тонкой душевной организацией. В отличие от многих российских атлетов по другим видам спорта, которые уже добиваются успеха в сезоне, биатлонисты нуждаются в особой поддержке.

    Они остро реагируют на многое – ветер, слова комментатора, ситуацию в мире. Нашим ребятам тяжело, но я верю, что мы всех победим!» – рассказал Губерниев.

    Опрос

    Русские биатлонисты пока без медалей – это:

    13061 голос
    • Полный провал, дальше будет так же
      71%
    • Подождите, еще разбегутся
      29%

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