Дмитрий Губерниев: «Наши биатлонисты остро реагируют на многое – ветер, слова комментатора, ситуацию в мире»

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборная России слишком остро реагирует на проблемы в российском спорте.

«Есть ощущение, что наша команда отличается тонкой душевной организацией. В отличие от многих российских атлетов по другим видам спорта, которые уже добиваются успеха в сезоне, биатлонисты нуждаются в особой поддержке.

Они остро реагируют на многое – ветер, слова комментатора, ситуацию в мире. Нашим ребятам тяжело, но я верю, что мы всех победим!» – рассказал Губерниев.