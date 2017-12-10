Дмитрий Губерниев: «Наши биатлонисты остро реагируют на многое – ветер, слова комментатора, ситуацию в мире»
Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборная России слишком остро реагирует на проблемы в российском спорте.
«Есть ощущение, что наша команда отличается тонкой душевной организацией. В отличие от многих российских атлетов по другим видам спорта, которые уже добиваются успеха в сезоне, биатлонисты нуждаются в особой поддержке.
Они остро реагируют на многое – ветер, слова комментатора, ситуацию в мире. Нашим ребятам тяжело, но я верю, что мы всех победим!» – рассказал Губерниев.
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