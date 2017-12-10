Шипулин на заседани исполкома IBU призвал канадцев и американцев прекратить осуждать сборную России

Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров рассказал о выступлении Антона Шипулина на заседнии исполкома организации.

«На собрании спортсменов выступали только канадские и американские спортсмены, до тех пор, пока слово не взял Антон Шипулин.

Сказал: «Хватит уже нас всех подозревать и осуждать, давайте успокоимся, дождемся окончания расследования и потом уже будем разговаривать на эту тему. За себя могу сказать, что абсолютно чист – могу поклясться в этом перед кем угодно».