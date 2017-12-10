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    Максим Цветков: «Не справился со стрельбой. Ветер – не оправдание, другие стреляли на ноль»

    Теги Кубок мира сборная России Максим Цветков

    Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты в австрийском Хохфильцене.

    Цветков зашел на три штрафных круга и передал эстафету с почти двухминутным отставанием от лидеров.

    «Я бы хотел извиниться перед болельщиками и командой. Не справился с этапом. Ветер – не оправдание, другие стреляли на ноль. Не справился со стрельбой.

    Видел, что ребята заходили на штрафной круг, но кто-то попадал. Мне не удалось справиться, психологически загонял себя по этому поводу.

    Вчера чувствовал себя намного лучше, на финишном круге было тяжело. Самочувствие не идеальное, но не надо опускать руки», – сказал Цветков в эфире телеканала «Матч ТВ».

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