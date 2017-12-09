Александр Жуков: «Думаю, что наша форма на Пхенчхан-2018 будет включать в себя национальные элементы»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал о изготовлении формы для российских спортсменов на Пхенчхан-2018.

Напомним, что россияне поедут на Игры в качестве «олимпийских атлетов из России».

«Вопрос изготовления формы будет обсуждаться со специальной комиссией МОК, но изготавливаться она будет в России. Я думаю, что эта форма будет включать в себя национальные элементы», – сказал Жуков.