Александр Жуков: «Думаю, что наша форма на Пхенчхан-2018 будет включать в себя национальные элементы»
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал о изготовлении формы для российских спортсменов на Пхенчхан-2018.
Напомним, что россияне поедут на Игры в качестве «олимпийских атлетов из России».
«Вопрос изготовления формы будет обсуждаться со специальной комиссией МОК, но изготавливаться она будет в России. Я думаю, что эта форма будет включать в себя национальные элементы», – сказал Жуков.
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