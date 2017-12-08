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    Российские телеканалы возобновили переговоры о трансляции Игр-2018

    Теги Петр Макаренко телевидение сборная России Первый канал сборная России жен Пхенчхан-2018 ВГТРК Газпром-Медиа Матч ТВ

    Российские федеральные каналы возобновили переговоры о покупке прав на трансляцию Игр-2018 с компанией «Телеспорт», владеющей правами на показ.

    Об этом сообщает РБК со ссылкой на Петра Макаренко, владельца компании «Телеспорт».

    По сообщению издания, «Первый канал», «Россия 1» (входит в ВГТРК) и «Матч ТВ» (входит в «Газпром-Медиа», ГПМ) рассматривают возможность показа Олимпиады, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной.

    По словам собеседников РБК, каналы будут вести трансляцию Игр в том случае, если российские спортсмены все же поедут в Пхенчхан под нейтральным флагом.

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