Российские телеканалы возобновили переговоры о трансляции Игр-2018

Российские федеральные каналы возобновили переговоры о покупке прав на трансляцию Игр-2018 с компанией «Телеспорт», владеющей правами на показ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Петра Макаренко, владельца компании «Телеспорт».

По сообщению издания, «Первый канал», «Россия 1» (входит в ВГТРК) и «Матч ТВ» (входит в «Газпром-Медиа», ГПМ) рассматривают возможность показа Олимпиады, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной.

По словам собеседников РБК, каналы будут вести трансляцию Игр в том случае, если российские спортсмены все же поедут в Пхенчхан под нейтральным флагом.